Vita e morte da diplomatici | fra tanti rischi e pochi mezzi

Due giovani vite stroncate in un attimo, un mitra assassino, un Paese lontano, una pena enorme. Lo strazio delle famiglie e dei colleghi non si misura, le parole non bastano a descrivere sentimenti e reazioni. L'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci risbatte in primo piano la violenza e il mistero, riporta alla memoria la strage di sessanta anni fa, sempre in Congo, a Kindu, dove furono uccisi a freddo tredici aviatori dell'Aeronautica militare italiana, in missione di pace. Anche l'ambasciatore Attanasio lavorava per un obiettivo nobile. Non solo quello di rappresentare l'Italia e alimentare il canale di comunicazione con la Repubblica democratica del Congo, ma anche di favorire interventi efficaci di cooperazione per sollevare il destino di popolazioni più bisognose. Per questo era in viaggio con un convoglio del Programma alimentare

