Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA LA TANGENZIALE EST DOVE A CAUSA INCIDENTE SEGNALIAMO LA CHIUSURA DEL NODO CON IL TRATTOURBANO DELLA A24, IN DIREZIONE SALARIA RIPERCUSSIONI SULLO STESSO TRATTO URBANO CON INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA FIORENTINI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA, SULLA COLOMBO SI RALLENTA PER LAVORI SULLE CORSIE CENTRALI. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E RACCORDO ANULARE CAMBIAMO ARGOMENTO PASSIAMO ...