Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 07:30 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2021 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE Roma. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO VI INVITIAMO IN ENTRAMBI I CASI A PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO CODE IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLO SVINCOLO PER L’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO VERSO IL CENTRO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST DISAGI ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ IN CHIUSURA VI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO VI INVITIAMO IN ENTRAMBI I CASI A PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO CODE IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALLO SVINCOLO PER L’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO VERSO IL CENTRO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST DISAGI ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ IN CHIUSURA VI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Sul litorale romano grande affluenza,bis dopo ieri L'afflusso di veicoli in uscita dalla via Aurelia (verso Fregene) e dall'autostrada Roma - ... dalle 8 alle 19, per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la viabilità. .

Palidoro, incidente sulla Via Aurelia causa rallentamenti Palidoro, incidente sulla Via Aurelia causa rallentamenti - Un incidente a Palidoro, sulla Via Aurelia, sta creando notevoli disagi alla viabilità con lunghe code in entrambe le direzioni. Verso Roma la coda inizia già a Marina di San Nicola: si consiglia di porre attenzione al tratto interessato. Seguiranno aggiornamenti.

