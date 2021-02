Uomini e donne, anticipazioni 22-26 febbraio: lite Armando-Riccardo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per tutti gli appassionati di Uomini e donne, riportiamo di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo in onda nel corso di questa settimana su Canale 5. Conosceremo la nuova tronista Samantha che, sin da subito, si rivelerà un peperino, arrivando a far perdere le staffe ad Armando Incarnato. Quest’ultimo avrà una violenta lite anche con Riccardo Guarnieri. anticipazioni Uomini e donne 22 – 26 febbraio: arriva la nuova tronista Samantha Nel corso di questa settimana conosceremo la nuova tronista Samantha Curcio, una 30enne che si definisce ‘orgogliosamente curvy’. La ragazza si farà notare per il carattere schietto e sincero e non perderà occasione per dare un giudizio tutt’altro che positivo sul cavaliere ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per tutti gli appassionati di, riportiamo di seguito lesu ciò che vedremo in onda nel corso di questa settimana su Canale 5. Conosceremo la nuova tronista Samantha che, sin da subito, si rivelerà un peperino, arrivando a far perdere le staffe adIncarnato. Quest’ultimo avrà una violentaanche conGuarnieri.22 – 26: arriva la nuova tronista Samantha Nel corso di questa settimana conosceremo la nuova tronista Samantha Curcio, una 30enne che si definisce ‘orgogliosamente curvy’. La ragazza si farà notare per il carattere schietto e sincero e non perderà occasione per dare un giudizio tutt’altro che positivo sul cavaliere ...

