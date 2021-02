Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e salvo il bambino di 18 mesi Sopravvissuto al tragico lancio della madre Dal ponte di Vidor nel comune di Pederobba in provincia di Treviso il piccolo viene tenuto sotto controllo ma non riporta lesioni permanenti è uscito da terapia intensiva per essere ricco in pediatria la donna con il braccio il bambino Si è lanciata dal ponte cadendo sui sassi del Greto e morendo all’istante il piccolo è stato recuperato ancora in vita dai vigili del fuoco a salvarlo come ricostruito dagli inquirenti È stato l’abbraccio della madre la sua stretta gli ha fatto da scudo durante la caduta sarà lui a darmi coraggio detto il padre ha la Tribuna di Treviso voltiamo pagina un 21enne originario da studente del polimoda Firenze morto La notte scorsa intorno alle 3 dopo essere precipitato ...