Tutto facile per la Juve: doppio Ronaldo e McKennie, 3-0 al Crotone (Di lunedì 22 febbraio 2021) All’Allianz Stadium di Torino Juventus-Crotone chiude la 23a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. Parte senza timore reverenziale il Crotone: Messias serve Reca, che anticipa Danilo, ma la conclusione dell’ex Atalanta termina sul fondo. La Juventus non trova grandi spazi in avvio ma cresce notevolmente con il trascorrere del tempo e dopo alcuni tentativi con Kulusevski e De Ligt, al 38? Ramsey colpisce la traversa e pochi secondi più tardi Alex Sandro serve un assist al bacio per Cristiano Ronaldo che di testa supera Cordaz. Dopo un lungo controllo al VAR su un possibile offside la rete viene convalidata ed è 1-0 per i bianconeri. Nel recupero del primo tempo il portoghese raddoppia: Ramsey arriva prima di tutti su una respinta laterale di Cordaz e scodella al centro dell’area, il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) All’Allianz Stadium di Torinontus-chiude la 23a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. Parte senza timore reverenziale il: Messias serve Reca, che anticipa Danilo, ma la conclusione dell’ex Atalanta termina sul fondo. Lantus non trova grandi spazi in avvio ma cresce notevolmente con il trascorrere del tempo e dopo alcuni tentativi con Kulusevski e De Ligt, al 38? Ramsey colpisce la traversa e pochi secondi più tardi Alex Sandro serve un assist al bacio per Cristianoche di testa supera Cordaz. Dopo un lungo controllo al VAR su un possibile offside la rete viene convalidata ed è 1-0 per i bianconeri. Nel recupero del primo tempo il portoghese raddoppia: Ramsey arriva prima di tutti su una respinta laterale di Cordaz e scodella al centro dell’area, il ...

ilpost : Non è stato ancora chiarito del tutto da dove sia fuoriuscito il #petrolio: è probabile che si tratti di una petrol… - Inter : ?? | #ShoesForDMD Grazie @Sporting_CP! ?? Ci uniamo anche noi alla campagna di sensibilizzazione di @Dmd_Aileleri pe… - ParmaLiveTweet : Serie A, tutto facile per la Juventus: i bianconeri rifilano un tris al Crotone - spoilergf : @escatenoinfernu 2 ORE FA ERA COSÌ. ma lo sapete quante cose cambiano in 2 ore? quanto è facile attaccarsi a queste… - CornerKickBlog : Con Cristiano è tutto più facile ? #JuveCrotone 3-0 #Ronaldo ? ? #McKennie ? Dominio #Juve all'Allianz, tre punti… -