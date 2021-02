Tra massacri e rapimenti nel Nord Kivu, chi sono le forze per la liberazione del Ruanda, principali sospettati dell’agguato a Luca Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo congolese ne è sicuro: responsabili dell’assalto armato in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista locale sono i ribelli Hutu delle forze democratiche di liberazione del Ruanda. Ma chi c’è dietro questo fronte? E come agisce? Si tratta del principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu, noti per il genocidio di circa 800 mila persone, soprattutto tutsi, in Ruanda nel 1994. Stando a quanto riportato dal Counter terrorism center, sarebbero da attribuire alle forze per la liberazione del Ruanda i tanti attentati terroristici commessi nel 2009, circa una dozzina, nel corso dei quali sono rimaste ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo congolese ne è sicuro: responsabili dell’assalto armato in cuimorti l’ambasciatore italiano, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista localei ribelli Hutu delledemocratiche didel. Ma chi c’è dietro questo fronte? E come agisce? Si tratta del principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu, noti per il genocidio di circa 800 mila persone, soprattutto tutsi, innel 1994. Stando a quanto riportato dal Counter terrorism center, sarebbero da attribuire alleper ladeli tanti attentati terroristici commessi nel 2009, circa una dozzina, nel corso dei qualirimaste ...

