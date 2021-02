Tabellone Atp Singapore 2021 | presente Marcora | Mannarino numero uno del seeding

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilprincipale delTennis Open, torneo Atp in programma adal 22 al 28 febbraio. Robertoè l’unico azzurro che figura direttamente nelprincipale, mentre Viola e Bega sono impegnati nelle qualificazioni e sperano di raggiungerlo. Il francese Adrianè la prima testa di serie, seguito dall’australiano John Millman e dal croato Marin Cilic. Di seguito ilcompleto.ATP 250(1)vs byevs Gulbis Duckworth vs Hanfmann Q vs (8) Albot (4) Bublik vs bye (WC) Mochizuki vs Q Cressy b. Jung 7-6(4) 6-2 Mmoh vs (8) Nishioka (8) Kwon vs Q Uchiyama vs Polmans Daniel b. Ramanathan 6-3 6-7(3) ...