Sgarbi: «Il museo interiore di mio padre» (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pittori del Seicento, un inventore contemporaneo di paesaggi fantastici. E poi un magnifico duomo romanico-bizantino... Ecco le «presenze» che balenano nella vita e negli scritti di un autore molto caro al critico di Panorama. Grande lettore, mio padre non era altrettanto grande cultore di arti figurative ma, a partire dalla metà degli anni Ottanta, fu travolto dal mio compulsivo entusiasmo che trasformò la sua casa di campagna, riparato rifugio, disturbato soltanto dal temperamento irruento di mia madre, in una pinacoteca. Ci siamo tutti emozionati vedendo il film di Pupi Avati tratto dai suoi libri. Abbiamo visto la sua anima, molti si sono commossi. Tra i tanti che mi hanno scritto, segnalo il commento di una giovane donna, Silvia, particolarmente efficace: «Il film è un racconto di un racconto d'amore, ho pianto come non piangevo da tempo. Delicatezza, poesia ...

