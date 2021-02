Sesso, orgasmo più intenso per lei e per lui con gli esercizi di Kegel: quali sono e come si fanno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per un Sesso sano e appagante, soprattutto dopo i 40 anni, oltre a una buona intesa tra i partner occorre che sia in salute il pavimento pelvico, quel gruppo muscolare che supporta la funzionalità dell’apparato genitale e urinario maschile e femminile. Averne cura significa prevenire fastidiosi disturbi ma anche garantirsi una vita sessuale sana e appagante. Tenerlo in allenamento, infatti, migliora la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce. È quanto sostiene uno studio recente di Christopher Myers e Moira Smith pubblicato su PubMed. Sesso e orgasmo: gli esercizi di Kegel per la coppia guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per unsano e appagante, soprattutto dopo i 40 anni, oltre a una buona intesa tra i partner occorre che sia in salute il pavimento pelvico, quel gruppo muscolare che supporta la funzionalità dell’apparato genitale e urinario maschile e femminile. Averne cura significa prevenire fastidiosi disturbi ma anche garantirsi una vita sessuale sana e appagante. Tenerlo in allenamento, infatti, migliora la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce. È quanto sostiene uno studio recente di Christopher Myers e Moira Smith pubblicato su PubMed.: glidiper la coppia guarda le foto ...

louivsenx : E c’è quel momento che separa il sesso dall’amore. Quando scopi qualcuno in un bagno e vieni su di lui, senti quell… - SexyShopNumber1 : I nostri succhia clitoride promettono orgasmi in meno di 1 minuto ?? Inviaci un messaggio privato per saperne di più… - DanielaaRmn : @GaiaFoxs Nn cercate su Google cercate nei video quando sono nel divano blu con Giacomo e parlano di sesso e orgasm… - QuelloConLaCana : Sacerdotesse del sesso più false delle attrici porno tedesche anni 80 che per simulare l'orgasmo ululavano. -