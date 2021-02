Questa notte parlami dell’ Africa | al via le riprese

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Iniziate oggi in Kenya ledi, primo lungometraggio narrativo diretto da Carolina Boco (il docu-film Notturno) e Luca La Vopa (il documentario Il tocco dello sciamano), tratto dall’omonimo romanzo di Alessandra Soresina e prodotto da Draka Production di Corrado Azzollini. Chi compone il cast? Nel cast Roberta Mastromichele (Manuale d’amore 1 e 2, Come tu mi vuoi, Una moglie bellissima) al suo debutto da protagonista, Corrado Fortuna (Baarìa, Scusate se esisto!, I più grandi di tutti), Diane Fleri (Mio fratello è figlio unico, Solo un padre), Marlon Joubert (Romulus) e Maria Grazia Cucinotta. Produzione e distribuzione...

RaiNews : L'#Etna è tornato a dare spettacolo, per alcune ore, ma questa volta alzando il suo 'sipario' poco prima della mez… - RaiUno : A cinque anni dalla sua scomparsa, il ricordo di #UmbertoEco nella puntata di questa notte a #Sottovoce. #Rai1 - MessinaAgata : RT @ToniaPeluso: Questa settimana bisogna dormire 8 ore a notte, bere 2 litri d’acqua al giorno, consumare pasti caldi e ricchi di fibre, s… - Juv3girl38 : RT @ToniaPeluso: Questa settimana bisogna dormire 8 ore a notte, bere 2 litri d’acqua al giorno, consumare pasti caldi e ricchi di fibre, s… - e_didone : RT @LorisCavallett1: Nell’introduzione ho posto la domanda che ripropone Dossetti “quanto resta della notte? La sentinella risponde: viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa notte

ANSA Nuova Europa

... hai letto bene: la band che negli ultimi anni ha macinato record su record, n ellatra il 23 ... Ma anche nelle interviste spesso elargiscono perle di saggezza : proprio comeche trovi nel ...La particolare conformazione cranica li porta a russare durante la. Interrompendo il sonno di ...razza è stata molto apprezzata nel corso della storia per le sue incredibili qualità ...Iniziate oggi in Kenya le riprese di Questa notte parlami dell’Africa, primo lungometraggio narrativo diretto da Carolina Boco (il docu-film Notturno) e Luca La Vopa (il documentario Il tocco dello ...Venti comuni in zona arancione. Le norme da rispettare fino a sabato 27 febbraio Scattano da questa notte (00.00 del 23 febbraio) ulteriori misure di contenimento del contagio su 20 Comuni della Provi ...