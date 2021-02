“Potrei tornare a vedere”. Annalisa Minetti lo dice in diretta e commuove il pubblico: “Grazie a lei” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Annalisa Minetti è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale 5. La cantante ha scoperto all’età di 18 anni di essere affetta da due patologie gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare, che l’hanno portata a perdere completamente la vista nel 2013. La Minetti è stata eletta Miss Lombardia ed è arrivata settima a Miss Italia 1997, aggiudicandosi il titolo di Miss Azira Ragazza in Gambissime. Poi ha partecipato all’edizione del 1998 del Festival di Sanremo vincendo con il brano Senza te o con te. Ora è un’atleta e una mamma a tempo pieno e in studio si è presentata con la figlia Eléna, nata nel marzo 2018. Una chiacchierata lunga in cui Annalisa Minetti ha fatto una importante rivelazione che ha lasciato senza fiato l’intero studio. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale 5. La cantante ha scoperto all’età di 18 anni di essere affetta da due patologie gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare, che l’hanno portata a perdere completamente la vista nel 2013. Laè stata eletta Miss Lombardia ed è arrivata settima a Miss Italia 1997, aggiudicandosi il titolo di Miss Azira Ragazza in Gambissime. Poi ha partecipato all’edizione del 1998 del Festival di Sanremo vincendo con il brano Senza te o con te. Ora è un’atleta e una mamma a tempo pieno e in studio si è presentata con la figlia Eléna, nata nel marzo 2018. Una chiacchierata lunga in cuiha fatto una importante rivelazione che ha lasciato senza fiato l’intero studio. (Continua dopo la ...

salemilight : RT @GiuliaSalemi93: Questa è per te : “Sei come un onda che ribatte e sbatte dentro di me Mi hai già portato al largo dove un appiglio non… - theonlysungod : @groverthesatyr_ Teoricamente potrei far tornare come nuovo all'istante - CariaValeria : RT @GiuliaSalemi93: Questa è per te : “Sei come un onda che ribatte e sbatte dentro di me Mi hai già portato al largo dove un appiglio non… - duckie_0 : @SonnyFreya @TwilightFox__ ...è un colpo basso questo... Potrei tornare dopo ?? - leo_garoli : RT @GiuliaSalemi93: Questa è per te : “Sei come un onda che ribatte e sbatte dentro di me Mi hai già portato al largo dove un appiglio non… -