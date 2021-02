infoitinterno : Omicidio Ilenia Fabbri, l’identikit dell’assassino: “Alto almeno 1.80m, robusto, con spalle grosse” - infoitinterno : Omicidio di Ilenia Fabbri, le immagini del killer nei video di sorveglianza - infoitinterno : Omicidio di Ilenia Fabbri, la fidanzata dell'ex marito: 'Non gli ho chiesto niente, perchè so che è innocente' - VI… - infoitinterno : Omicidio di Ilenia Fabbri, gli inquirenti sono convinti: l'uomo ripreso dalla telecamera è l'assassino - Carmen36051956 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio di Ilenia Fabbri, nuovi dettagli sul killer dalle immagini di videosorveglianza #omicidiodifaenza https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ilenia

Questo sia perché a quell'ora - le 6 di mattina - in giro non c'era nessuno, sia perché la descrizione coincide con l'identikit fornito dall'unica testimone oculare, l'amica della figlia di ...Per l'di, i principali sospetti ricadrebbero sull' ex marito come mandante e su un sicario incaricato del delitto. Come si sarebbe arrivati a indagare l'ex marito Claudio Nanni per ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Nuovo drammatico episodio di femminicidio in provincia di Ferrara, a Bordeno. Una donna di 50 anni, Rossella Placati, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. La causa della morte sareb ...