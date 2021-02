Nuoro | si schiaccia la testa in un macchinario della manutenzione

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un incidente che per poco non costava la vita ad un uomo di 31 anni, impegnato nelladi un. Un incidente che stava per costare la vita ad un operaio di Bortigali, in provincia di. L’uomo, occupato per sistemare unin una società di mangimi, per distrazione o per un malfunzionamento è stato coinvolto in un gravissimo incidente. Ladell’uomo è rimasta infatti incastrata nele per poco non lo uccideva. Richiesto immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l’uomo, il quale è stato trasportato tramite l’elisoccorso all’Ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. LEGGI ANCHE >>> Incidente mortale a Teramo: una giovane donna perde la vita LEGGI ANCHE >>> Anna Ceroli, ...