Nel giorno della nascita di George Harrison, esce su YouTube il quarto video del progetto“Martha j. & Chebat Quartet Plays the Beatles” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Within You, Without You” è il quarto singolo che Martha J. e Francesco Chebat hanno scelto per presentare il loro nuovo album “Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles”. Registrato live in studio, l’album di prossima pubblicazione conterrà otto canzoni dei Fab Four, arrangiate in chiave jazz. Il 25 febbraio ricorre il giorno della nascita di George Harrison e, in questo giorno, Martha e Francesco pubblicheranno la loro versione di “Within You, Without You”, canzone scritta appunto da George. Con questo video, Martha e Francesco intendono celebrare l’originalità della musica di Harrison, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Within You, Without You” è ilsingolo che Martha J. e Francescohanno scelto per presentare il loro nuovo album “Martha J.the”. Registrato live in studio, l’album di prossima pubblicazione conterrà otto canzoni dei Fab Four, arrangiate in chiave jazz. Il 25 febbraio ricorre ildie, in questo, Martha e Francesco pubblicheranno la loro versione di “Within You, Without You”, canzone scritta appunto da. Con questo, Martha e Francesco intendono celebrare l’originalitàmusica di, che ...

comunevenezia : Un omaggio al veliero #AmerigoVespucci, unità scuola della #MarinaMilitare, nel giorno del suo 90. compleanno ? I… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - CardRavasi : Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, e… - DinamoBabel : 5. De Rossi al Boca Juniors. Perché ha annunciato l'addio alla Roma il giorno in cui mi sono trasferito a Berlino,… - LelloConso : RT @AnnaRagosta: Un anno fa a quest’ora in #ValSeriana mi diagnosticarono il #COVID?19 e il giorno dopo la vicina morì. E c’è chi nega anc… -