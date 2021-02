Locali e bar ancora chiusi: e le persone si danno appuntamento in autostrada (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli Autogrill registrano un aumento di clienti: il motivo? Alcune persone per aggirare il decreto hanno iniziato a riunirsi nelle stazioni di servizio. La zona arancione, scattata in alcune regioni italiane con il nuovo decreto presidenziale, ha dato il via ad un fenomeno incredibile: l’assalto agli autogrill ed alle stazioni di servizio sulle autostrade che non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli Autogrill registrano un aumento di clienti: il motivo? Alcuneper aggirare il decreto hanno iniziato a riunirsi nelle stazioni di servizio. La zona arancione, scattata in alcune regioni italiane con il nuovo decreto presidenziale, ha dato il via ad un fenomeno incredibile: l’assalto agli autogrill ed alle stazioni di servizio sulle autostrade che non L'articolo proviene da Leggilo.org.

