Le indagini di Lolita Lobosco replica prima puntata in tv e in streaming

zazoomblog : Qual è la colonna sonora de Le indagini di Lolita Lobosco? - #colonna #sonora #indagini #Lolita - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #LuisaRanieri: «La mia #LolitaLobosco? Rappresenta il mondo femminile». L’attrice, protagonista della serie… - aldera661 : RT @RaiPlay: 'Una donna spiritosa, romantica e intraprendente che vive nel grande ricordo dell'amore per suo marito.' Nunzia è la mamma di… - FDePalo : RT @Raicomspa: Lolita è una donna del Sud, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata dopo un… - RaiUno : RT @RaiPlay: 'Una donna spiritosa, romantica e intraprendente che vive nel grande ricordo dell'amore per suo marito.' Nunzia è la mamma di… -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita

BergamoNews.it

È questa la scena con la quale si apre LediLobosco , la nuova fiction di Raiuno con Luisa Ranieri che ha stregato il pubblico con un ascolto bulgaro del 31.8% di share lasciando, ...LediLobosco ' fanno il boom di ascolti ma non mancano le critiche. La prima puntata della fiction interpretata da Luisa Ranieri nei panni del vicequestore con tacco 12 che opera nella ...Lolita Lobosco replica prima puntata in tv e in streaming, su RaiPlay e Rai Premium. Scopri quando e dove rivedere la fiction di Luisa Ranieri ...Luisa Ranieri sbanca su Raiuno con "Le indagini di Lolita Lobosco": 31,8% di Share all'esordio. L'attrice ringrazia su Instagram.