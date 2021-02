Le figlie di Malcom X accusano | ' Polizia e Fbi hanno organizzato l' omicidio di nostro padre'

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una storia che è sempre aperta: ledel defunto attivista per i diritti civili Malcolm Xannunciato di aver scoperto delle prove che l'Fbi e il dipartimento didi New York ...

Una storia che è sempre aperta: ledel defunto attivista per i diritti civili Malcolm X hanno annunciato di aver scoperto delle ... in servizio il 21 febbraio 1965, giorno della morte diX,...Secondo lediX la missiva è una nuova prova che dovrebbe portare a una riapertura delle indagini. La lettera è a firma di Raymond Wood, ex agente sotto copertura della polizia di New ...Attallah, Qubilah e Ilyasah Shabazz hanno detto che l'ex ufficiale della polizia di New York, Raymond Wood, avrebbe confessato sul letto di morte di essere stato coinvolto nella presunta cospirazione ...Secondo una lettera lasciata da un poliziotto di New York City, NYPD e FBI avrebbero nascosto dei dettagli sull'omicidio di Malcolm X.