La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021: 'Normalizziamo la diversità' (Di lunedì 22 febbraio 2021) ''Porteremo agli ascoltatori un altro punto di vista per leggere la vita'' , così Veronica, la voce de La Rappresentante di Lista commenta la presenza della band a Sanremo. Il duo, composto da ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) ''Porteremo agli ascoltatori un altro punto di vista per leggere la vita'' , così Veronica, la voce de Ladicommenta la presenza della band a. Il duo, composto da ...

IlContiAndrea : GHEMON Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con NERI PER CASO GIO EVAN Gli anni (8… - Goodoldavs : @centroasociale Siii allora già so alcune canzoni di madame e lei mi piace un sacco, invece 'conosco' la rappresent… - B___abs : FantaSanremo la svolta del lunedì: capitano della squadra Orietta Berti. A seguire: Lo Stato Sociale, Ghemon, La Ra… - RomaPuledrina : @trash_italiano Ma lo schifo della copertina della Rappresentante di lista che ha la patata in bellavista ma perché… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021: «Normalizziamo la diversità» #sanremo2021 -