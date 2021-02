La protesta delle donne europee partite per unirsi all’Isis e ora recluse in Siria

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A inizio mese, una ventina di espertiNazioni Unite ha chiesto a 57 Paesi, tra cui la Francia, Spagna, Germania, Cina, Russia e Stati Uniti, di rimpatriare lee i bambini che vivono ancora in campi di rifugiati come Al Hol e Roj, al nordest della. Nella missiva inviata ai governi di questi Paesi, gli esperti criticano che siano state presentate come scuse la mancata sicurezza e la crisi sanitaria. “Non sono campi di rifugiati, sono centri dove la gente è detenuta senza libertà di uscire – ha spiegato in una conferenza stampa Fionnuala Ní Aoláin, relatriceNazioni Unite per i diritti umani e la lotta anti-terrorismo -. Le condizioni inumane in cui vivono possono paragonarsi a quelle di Guantanámo”. In questi campi, circa l’80% dei residenti sonoe bambini. Quasi nessuno è ...