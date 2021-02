La corsa scudetto, prova di forza dell’Inter ma le sorprese sono dietro l’angolo: il calendario a confronto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si attende il posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Crotone con i bianconeri costretti a conquistare i tre punti per rimanere in scia per lo scudetto. L’ultimo turno ha confermato la forza dell’Inter, i nerazzurri sono i netti favoriti alla vittoria finale ma le sorprese sono dietro l’angolo. La squadra di Antonio Conte ha dominato in lungo ed in largo, il Milan ha palesato tutti i problemi dal punto di vista tecnico e della rosa, difficilmente riuscirà a lottare fino alla fine, anzi i tifosi sono preoccupati e adesso si guardano alle spalle. La Roma è troppo discontinua e ha perso una grossa chance contro il Benevento. Si profila dunque un testa a testa con una possibile outsider. LE SQUADRE IN ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si attende il posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Crotone con i bianconeri costretti a conquistare i tre punti per rimanere in scia per lo. L’ultimo turno ha confermato la, i nerazzurrii netti favoriti alla vittoria finale ma le. La squadra di Antonio Conte ha dominato in lungo ed in largo, il Milan ha palesato tutti i problemi dal punto di vista tecnico e della rosa, difficilmente riuscirà a lottare fino alla fine, anzi i tifosipreoccupati e adesso si guardano alle spalle. La Roma è troppo discontinua e ha perso una grossa chance contro il Benevento. Si profila dunque un testa a testa con una possibile outsider. LE SQUADRE IN ...

