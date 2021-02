Joao Felix: “Non si parla molto di quanto è forte l’Atletico. Mbappé e Haaland? Ci sono anch’io” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Joao Felix ha parlato così in una lunga intervista al Daily Telegraph alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea: “Cristiano Ronaldo ha una grande influenza su di me, quando siamo in Nazionale cerca sempre di aiutarmi e dà a tutti i giovani consigli sul lavoro, ci motiva. Kakà è stato il mio primo riferimento nel calcio. Guardavo i suoi video e provavo a giocare come lui”. Il talento del Chelsea che più ti somiglia? “Mi piace il modo in cui gioca Mount, il modo in cui tocca la palla. Chris Willock, tre o quattro anni fa, mi disse che il Chelsea aveva un ragazzo che mi somigliava e mi ha detto che era Mason Mount. Qualche anno dopo ha esordito col Chelsea”. Mbappé e Haaland sono il futuro? “Spero di raggiungerli. Cristiano e Messi hanno raggiunto un livello che ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021)hato così in una lunga intervista al Daily Telegraph alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea: “Cristiano Ronaldo ha una grande influenza su di me, quando siamo in Nazionale cerca sempre di aiutarmi e dà a tutti i giovani consigli sul lavoro, ci motiva. Kakà è stato il mio primo riferimento nel calcio. Guardavo i suoi video e provavo a giocare come lui”. Il talento del Chelsea che più ti somiglia? “Mi piace il modo in cui gioca Mount, il modo in cui tocca la palla. Chris Willock, tre o quattro anni fa, mi disse che il Chelsea aveva un ragazzo che mi somigliava e mi ha detto che era Mason Mount. Qualche anno dopo ha esordito col Chelsea”.il futuro? “Spero di raggiungerli. Cristiano e Messi hanno raggiunto un livello che ...

