Ilva | Emiliano “Positivo incontro con Giorgetti”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato a Roma, nella sede del Mise, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per parlare dell'ex Ilva di Taranto.

