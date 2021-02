Il Huawei Store accoglie le offerte “Better together with AppGallery” (Di lunedì 22 febbraio 2021) È un lunedì all'insegna delle offerte per il Huawei Store, che apre la HMS Huawei Week con la promozione "Better together with AppGallery". L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 22 febbraio 2021) È un lunedì all'insegna delleper il, che apre la HMSWeek con la promozione "". L'articolo proviene da TuttoAndroid.

zazoomblog : Come installare Play Store e servizi Google su HUAWEI - #installare #Store #servizi #Google - franonesiste : @sunlikesme @HuaweiItalia Perchè sono anni che si parla di BAN huawei da parte dell'america, pertanto è stato elimi… - FBrognoli : @pietro00112 Xiaomi o Oppo. Huawei non più perché non ha più lo store di Google, ma uno tutto suo 'App Gallery' - BartNicolotti : RT @immuni_app: ?? Continua a crescere il numero di persone che ha scelto di fare un gesto per aiutare a combattere #Covid19. ?? Fai la tua… -