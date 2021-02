Happy Days, pace fatta tra Scott Baio e Henry Winkler? Parla l’attore di “Fonzie”: “Fa parte della mia famiglia, ma..” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli “Happy Days” sono terminati da tempo e stava per vacillare l’amicizia che ancora legava le star della celebre sit-com americana. Tuttavia sembra tornato il sereno, come si evince chiaramente dalle parole di Henry Winkler (alias Fonzie) per il Corriere della Sera: “Il cast di Happy Days è sempre stato una famiglia. Se non ci vediamo di persona, comunichiamo per telefono, sms, email o Zoom”, ha dichiarato nell’intervista, chiarendo che il legame con Scott Baio (alias Chachi Arcola) va ben oltre il set. “Ci siamo divertiti un mondo a recitare insieme. Scott è stato anche il protagonista di un film per la televisione che ho diretto, sulla guida in stato di ebbrezza”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli “” sono terminati da tempo e stava per vacillare l’amicizia che ancora legava le starcelebre sit-com americana. Tuttavia sembra tornato il sereno, come si evince chiaramente dalle parole di(alias) per il CorriereSera: “Il cast diè sempre stato una. Se non ci vediamo di persona, comunichiamo per telefono, sms, email o Zoom”, ha dichiarato nell’intervista, chiarendo che il legame con(alias Chachi Arcola) va ben oltre il set. “Ci siamo divertiti un mondo a recitare insieme.è stato anche il protagonista di un film per la televisione che ho diretto, sulla guida in stato di ebbrezza”, ...

