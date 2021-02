Gucci riporta in auge le stampe colorate di Ken Scott

(Di lunedì 22 febbraio 2021) C'è una passione profonda per il mondo dei fiori che unisce Alessandro Michele, direttore creativo di, a Ken, il designer americano, soprannominato - non a caso - il giardiniere della moda. «Amo il suo lavoro perché sono ossessionato dallefloreali», ha raccontato Alessandro Michele che ha appena presentato una capsule collection all'interno della collezione Epilogue in cui rende omaggio all'universo colorato, pop e floreale di, il grande creatore di tessuti, che prediligeva i fiori oversize, tra cui peonie, rose, papaveri e girasoli. «Ha rappresentato i fiori con romanticismo e li ha introdotti nella cultura pop. Trattava i fiori come fossero insegne di negozi, li moltiplicava, faceva in modo che risaltassero in maniera incantevole» spiega Michele. Da qui l'idea, all'interno della collezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Gucci riporta

361 Magazine

Marchi come, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen fanno tutti parte di quest'unico gruppo. ... si potranno generare profitti sfruttando le variazioni di prezzo che questo; Duplice ...... sostenuta da un pool di sponsor tra i quali Maurizioe la Montedison, chiude al 7° posto ... dell'attuale Direttore di Gara Iain Murray, vince ela Coppa in America a San Diego dove la ...La campagna 'Winter in the park' - ph Angelo Pennetta -Gucci. . Gucci ha visto diminuire le vendite del 10,3%, su base comparabile nell’ultimo trimestre, mentre molti marchi concorrenti nello stesso p ...La gender equality è in cima all'agenda mondiale contemporanea, insieme alla lotta per l'emergenza climatica I progetti che scaturiranno da questo think tank saranno presentati durante il Gender equal ...