Fabio Fazio, sospeso che Tempo che Fa: “Mi devo operare” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutte notizie per Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo che fa dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento e non potrà parlare Da domenica 28 febbraio c’è un nuovo cambio di palinsesto. Che Tempo Che fa non andrà per alcune settimane. Il motivo riguarda Fabio Fazio che purtroppo deve subire un piccolo intervento. Ieri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutte notizie per. Il conduttore di Cheche fa dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento e non potrà parlare Da domenica 28 febbraio c’è un nuovo cambio di palinsesto. CheChe fa non andrà per alcune settimane. Il motivo riguardache purtroppo deve subire un piccolo intervento. Ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Le parole di #BillGates ospite di Fabio Fazio a #CTCF - Corriere : Domenica prossima non andrà in onda «Che tempo che fa». Fabio Fazio: «Devo operarmi» - chetempochefa : 'Qui dico ufficialmente, mi faccio un po’ di nemici, che oggi come oggi Fabio Fazio è e rimane il più bravo.' Maur… - damy85twit : Fabio Fazio sospende 'Che tempo che fa': 'Mi devo operare' - chetempochefa : RT @repubblica: Fabio Fazio sospende 'Che tempo che fa': 'Mi devo operare': Il conduttore annuncia che il programma di Rai 3 non andrà in o… -