Fabio Fazio l’annuncio in diretta | “Mi devo operare” | poi le reazioni sui social

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Durante la puntata di ieri sera, 21 febbraio, di Che tempo che fa,ha annunciato che la prossima settimana non sarà presente e che la trasmissione non andrà in onda. Questo perché il conduttore dovrà subire un’operazione: “Noi non ci vediamo la settimana prossima,fare un piccolo intervento che non mi consentirà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.