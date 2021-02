Daydreamer anticipazioni: CEYCEY cacciato? Le manovre di Emre e Nihat (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un trasferimento improvviso di CEYCEY (Anil Celik) scombussolerà la vita di diversi personaggi di Daydreamer – Le Ali del Sogno; a causa di un litigio con il suo inquilino Muzaffer (Cihan Ercan), il bizzarro pubblicitario troverà ospitalità a casa di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), ma quest’ultimo non sopporterà le sue numerose interferenze. A non sostenere l’uomo ci sarà anche Emre (Birand Tunca), ma per motivi diversi rispetto a quelli del suocero. Vediamo quindi quello che succederà… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: CEYCEY accolto dagli Aydin Se si dà uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che CEYCEY deciderà di lasciare l’appartamento in cui “convive” con Muzaffer in seguito alla riapertura ufficiale della Fikri Harika. ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un trasferimento improvviso di(Anil Celik) scombussolerà la vita di diversi personaggi di– Le Ali del Sogno; a causa di un litigio con il suo inquilino Muzaffer (Cihan Ercan), il bizzarro pubblicitario troverà ospitalità a casa di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e(Berat Yenilmez), ma quest’ultimo non sopporterà le sue numerose interferenze. A non sostenere l’uomo ci sarà anche(Birand Tunca), ma per motivi diversi rispetto a quelli del suocero. Vediamo quindi quello che succederà…– Le Ali del Sogno, news:accolto dagli Aydin Se si dà uno sguardo alle, si scopre chedeciderà di lasciare l’appartamento in cui “convive” con Muzaffer in seguito alla riapertura ufficiale della Fikri Harika. ...

