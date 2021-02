Daydreamer anticipazioni: Can e Sanem si rivedono. Lui le prende la mano, ma lei é sconvolta e gli dice di andarsene (Di lunedì 22 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: Aziz è tornato e ha rivisto Ceycey e Deren alla tenuta dove ora vive Sanem. Come cambieranno le cose? Daydreamer anticipazioni: Aziz e gli amici di Sanem e Can vogliono farli rimettere insieme Deren e Ceycey sono felicissimi che Aziz sia tornato: lei gli dice che era un anno che aspettava questo momento; lui addirittura vorrebbe inginocchiarsi di fronte all’ex capo! Ovviamente anche il padre di Can ed Emre è felice e saluta con affetto i due giovani ex dipendenti della “Fikri Harika”. Muzaffer si presenta, facendo sorridere Aziz e Remide, che gli chiede di farli entrare nella tenuta e di offrir loro qualcosa. Quando Muzo se ne va, Aziz si mostra contento con Ceycey e Deren che i nuovi proprietari dell’azienda siano loro, ma l’ex art director ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 febbraio 2021): Aziz è tornato e ha rivisto Ceycey e Deren alla tenuta dove ora vive. Come cambieranno le cose?: Aziz e gli amici die Can vogliono farli rimettere insieme Deren e Ceycey sono felicissimi che Aziz sia tornato: lei gliche era un anno che aspettava questo momento; lui addirittura vorrebbe inginocchiarsi di fronte all’ex capo! Ovviamente anche il padre di Can ed Emre è felice e saluta con affetto i due giovani ex dipendenti della “Fikri Harika”. Muzaffer si presenta, facendo sorridere Aziz e Remide, che gli chiede di farli entrare nella tenuta e di offrir loro qualcosa. Quando Muzo se ne va, Aziz si mostra contento con Ceycey e Deren che i nuovi proprietari dell’azienda siano loro, ma l’ex art director ...

