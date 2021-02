Cinema e Teatri quando riapriranno? Il 6 aprile 2021 è la data possibile L’appello di Franceschini al Governo Draghi

dariofrance : «Riapertura di cinema e teatri, l’Italia sia la prima: sono luoghi sicuri»- - GabrieleMuccino : Caro Ministro @dariofrance, potremmo provare a prendere in esame la possibilità di riaprire cinema e teatri, previa… - Corriere : Franceschini: «L’Italia sia la prima a riaprire presto cinema e teatri. Sono luoghi sicuri» - juv3ntin0vero : RT @sabri_giannini: Record di decessi per covid19, ristoranti teatri cinema chiusi. E disoccupati. Però i tifosi possono tutto e postarsi a… - OperaLibera : RT @dariofrance: «Riapertura di cinema e teatri, l’Italia sia la prima: sono luoghi sicuri»- -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Teatri

Ad oggi,sono chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo. Ma siccome l'Italia è l'Italia vorrei che fossimo i primi a riaprire'. Così in un'intervista al Corriere ...'Ad oggi,sono chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo. Ma siccome l'Italia è l'Italia vorrei che fossimo i primi a riaprire. L'operazione va fatta non con i proclami né con ...Una sorte quella dei teatri, comune a quella dei cinema. Una vera ’scure’ che in questi mesi si è abbattuta su tutta una filiera, fatta non solo di artisti, ma anche di tecnici, costumisti e tutto ciò ...I teatri italiani si illuminano. A sipari chiusi ormai da più di 100 giorni filati, per una sera tornano a farsi vedere, in nome delle migliaia di artisti, tecnici e maestranze senza lavoro e con le s ...