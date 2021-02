Bimba di 4 anni si arrampica su un albero, scivola e muore. Inutili i soccorsi, famiglia straziata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Bimba di soli quattro anni è morta in seguito ad un terribile incidente mentre tentava di arrampicarsi su un albero. La piccola Freya Thorpe, diventata da pochi giorni la sorella maggiore di due gemelli, si stava arrampicando su un albero vicino alla casa di famiglia a Bicester, nell’Oxfordshire, Regno Unito. La Bimba, che indossava un casco da ciclismo, è scivolata su un ramo, mentre la cinghia del casco è rimasta impigliata sull’albero. Immediati i soccorsi nel tentativo di salvarle la vita, ma purtroppo per la piccola Freya non c’è stato nulla da fare. Elise Thorpe, 29 anni, madre della piccola Freya, ha raccontato per la prima volta la terribile tragedia ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi soli quattroè morta in seguito ad un terribile incidente mentre tentava dirsi su un. La piccola Freya Thorpe, diventata da pochi giorni la sorella maggiore di due gemelli, si stavando su unvicino alla casa dia Bicester, nell’Oxfordshire, Regno Unito. La, che indossava un casco da ciclismo, èta su un ramo, mentre la cinghia del casco è rimasta impigliata sull’. Immediati inel tentativo di salvarle la vita, ma purtroppo per la piccola Freya non c’è stato nulla da fare. Elise Thorpe, 29, madre della piccola Freya, ha raccontato per la prima volta la terribile tragedia ...

