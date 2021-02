Atalanta-Real Madrid, Mendy: “Un onore essere allenato da Zidane. La squadra di Gasperini non è qui per caso” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Atalanta-Real Madrid si preannuncia una delle sfide più interessanti degli ottavi di finale di Champions League.Atalanta-Real Madrid, Zidane perde anche Benzema: nove gli assenti per la gara di Champions LeagueLa Dea regala bel gioco e segna tanto, mentre il Real Madrid nonostante una stagione fin qui altalenante mantiene il fascino della grande squadra. La squadra di Gasperini è sicuramente un'avversaria tosta per i ragazzi di Zidane, e Ferland Mendy rilasciando delle dichiarazioni alla UEFA nella giornata odierna lo ha sottolineato.Il laterale francese rispetta molto la squadra italiana ed è convinto che servirà una grande ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021)si preannuncia una delle sfide più interessanti degli ottavi di finale di Champions League.perde anche Benzema: nove gli assenti per la gara di Champions LeagueLa Dea regala bel gioco e segna tanto, mentre ilnonostante una stagione fin qui altalenante mantiene il fascino della grande. Ladiè sicuramente un'avversaria tosta per i ragazzi di, e Ferlandrilasciando delle dichiarazioni alla UEFA nella giornata odierna lo ha sottolineato.Il laterale francese rispetta molto laitaliana ed è convinto che servirà una grande ...

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R… - SkySport : Atalanta-Real Madrid, Zidane perde anche Benzema: nove gli assenti in Champions League - DiMarzio : #UCL | I convocati di Zidane per #AtalantaRealMadrid: assente anche #Benzema - FGer28 : Inter scudetto, e poi : Lukaku ?? M. City Lautaro ?? M. United Hakimi ?? Real Eriksen ?? Tottenham Barella ?? Juve… - Mediagol : #Atalanta-#RealMadrid, Mendy: 'Un onore essere allenato da Zidane. La squadra di Gasperini non è qui per caso'… -