Arisa si sposa con Andrea Di Carlo | le nozze fissate per il 2 settembre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentre si prepara per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo,è pronta per convolare acon il suoÈ ufficiale:si! A dare la notizia è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta nella sua rubrica “Un Santo in Paradiso”, nella trasmissione “Ogni mattina” su Tv8. Il matrimonio traDi, suo attuale compagno, è previsto per il 2e, al momento, non vi è nessun’altra indiscrezione. «I due si stanno frequentando da fine,» ha detto Pirrotta «è stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento». La storia d’amore conDi...