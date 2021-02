America’s Cup, Patrizio Bertelli: “Luna Rossa non è distante da NZ. Rapporti tesi? Non so cosa vogliano di più” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Patrizio Bertelli non è ad Auckland per festeggiare l’impresa della sua Luna Rossa. L’amministratore delegato di Prada è rimasto ad Arezzo per guidare l’azienda in un momento storicamente difficile a causa dell’emergenza sanitaria, ma l’imprenditore toscano non si è naturalmente perso nemmeno un minuto delle regate dei suoi ragazzi. Il 74enne ha seguito le gare da casa e ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, soffermandosi anche su cosa ha scavato la differenza con Ineos: “Noi si è lavorato di più. Mi riferisco alle ore sull’acqua. Gli AC75 sono barche con equilibri sottili: dalla forma delle vele ai foil, dalla conduzioni alle manovre. Solo navigando molto si cresce“. Infatti Team Prada Pirelli sembrava un’altra barca durante l’atto conclusivo: “Il salto di qualità è stato enorme. Uno ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)non è ad Auckland per festeggiare l’impresa della sua. L’amministratore delegato di Prada è rimasto ad Arezzo per guidare l’azienda in un momento storicamente difficile a causa dell’emergenza sanitaria, ma l’imprenditore toscano non si è naturalmente perso nemmeno un minuto delle regate dei suoi ragazzi. Il 74enne ha seguito le gare da casa e ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, soffermandosi anche suha scavato la differenza con Ineos: “Noi si è lavorato di più. Mi riferisco alle ore sull’acqua. Gli AC75 sono barche con equilibri sottili: dalla forma delle vele ai foil, dalla conduzioni alle manovre. Solo navigando molto si cresce“. Infatti Team Prada Pirelli sembrava un’altra barca durante l’atto conclusivo: “Il salto di qualità è stato enorme. Uno ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - rep_bologna : America's Cup, quanta Emilia-Romagna a bordo di Luna Rossa: dalla Riviera all'Appennino, undici velisti non per cas… - centone64 : RT @baffi_francesco: Sappiamo già chi vincerà l' America's Cup! #Salviniportasfiga -

