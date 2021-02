Ambasciatore italiano in Congo e carabiniere uccisi in attacco (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'Ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio ed un carabiniere, a quanto si apprende, sono rimasti uccisi in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell'est del Paese. Potrebbe esserci anche una terza vittima secondo quanto apprende l'Adnkronos. Il carabiniere rimasto ucciso, a quanto apprende l'Adnkronos, aveva 30 anni ed era in servizio da settembre scorso all'Ambasciata italiana in Congo. L'attacco , avvenuto vicino alla città di Kanyamahoro intorno alle 10.15, era parte di un tentativo di sequestro, secondo quanto reso noto dal Virunga National Park. E secondo quanto apprende l'Adnkronos sarebbe stato messo a segno con armi leggere da un gruppo terroristico locale. Diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'nella Repubblica democratica delLuca Attanasio ed un, a quanto si apprende, sono rimastiin uncontro un convoglio delle Nazioni Unite nell'est del Paese. Potrebbe esserci anche una terza vittima secondo quanto apprende l'Adnkronos. Ilrimasto ucciso, a quanto apprende l'Adnkronos, aveva 30 anni ed era in servizio da settembre scorso all'Ambasciata italiana in. L', avvenuto vicino alla città di Kanyamahoro intorno alle 10.15, era parte di un tentativo di sequestro, secondo quanto reso noto dal Virunga National Park. E secondo quanto apprende l'Adnkronos sarebbe stato messo a segno con armi leggere da un gruppo terroristico locale. Diversi ...

