(Di lunedì 22 febbraio 2021)Diè formalmente fuori dal. A quanto risulta l’ex deputato si è formalmentedal M5s. Non essendo più nelDinon risulta più neppure tra gli iscritti che compaiono sulla pagina della piattaforma Rousseau. Leggi anche... Di: "Non fondo partiti o guido correnti. Dietro Draghi c'è Gianni Letta"

davidefaraone : Gira una teoria secondo la quale il governo sarebbe più spostato a destra ora che alcuni grillini non hanno votato… - HuffPostItalia : Alessandro Di Battista si è disiscritto dal Movimento 5 stelle - Pinodemarco : Il governo de li meglio?????? #DiBattistaForEver - roderiu : RT @VaVecellio: Se Alessandro Di Battista è uscito dal M5S, perché si continua ad accreditarlo come leader del M5S? - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Alessandro Di Battista è tornato a farsi sentire sulle divisioni del Movimento 5 Stelle'. @iosonocarrara #agorarai https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Battista

L'ala scissionista ha (o avrebbe) un leader naturale comeDi, mentre la situazione nell'ala governativa è un po' più confusa. I nomi più quotati che girano attualmente sono quelli ...In particolare l'immaginazione del suo ideatore, l'ingegnere GiovanniCaproni detto '... L'amicoGuidoni , schiantatosi nel 1928 presso la poi rinominata cittadina di Guidonia ...Alessandro Di Battista è formalmente fuori dal Movimento 5 Stelle . A quanto risulta l’ex deputato si è formalmente disiscritto dal M5s. Non essendo più ...I Cinque Stelle sono ormai un Movimento allo sbando. A decretarne la fine politica l'ondata di espulsioni arrivate dopo i "no" al governo di Mario Draghi. Un dettaglio che non intimorisce il nuovo pre ...