22 febbraio | 114 nuovi contagi in FVG

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1735 tamponi molecolari sono stati rilevati 114con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 1122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 31 casi (2,76%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 mentre rimangono stabili quelli in altri reparti (350). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.775, con la seguente suddivisione territoriale: 627 a Trieste, 1.382 a Udine, 584 a Pordenone e 182 a Gorizia. I totalmente guariti sono 60.153, i clinicamente guariti 1.889, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere 8.885. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 74.108 persone con la seguente ...

annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, Mugnano: '114 positivi attuali' - NapoliToday : #Cronaca Covid, Mugnano: '114 positivi attuali' - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 21 Febbraio 1973 - Deserto del Sinai, caccia dell'aviazione militare israeliana abbattono jet della Libyan Airlines vo… - sulsitodisimone : 21 Febbraio 1973 - Deserto del Sinai, caccia dell'aviazione militare israeliana abbattono jet della Libyan Airlines… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 19 Febbraio #IlParadisoDelleSignore termina la settimana registrando 2.114.000 telespettato… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio 114

Lecco Notizie

L'AQUILA - Oggi Lunedì, 222021, a L'Aquila in Via Roma, al civico n.ha preso il via il primo studio sperimentale per l'analisi delle emissioni nei cantieri edili. Lo studio sarà eseguito nel contesto della ...Il titolo ( NASDAQ:BYND ), ha chiuso la giornata di contrattazione del 19a 160,22. Da inizio anno, ha segnato il minimo a,20 ed il massimo a 221. Il titolo è stato quotato nell'anno ...Dall'inizio di febbraio i contagi salgono a 2.114, ma erano oltre 4mila nei primi 22 giorni del mese di gennaio. Le vittime sono invece 53 dall'inizio del mese.L’AQUILA – Oggi Lunedì, 22 febbraio 2021, a L’Aquila in Via Roma, al civico n. 114 ha preso il via il primo studio sperimentale per l’analisi delle emissioni nei cantieri edili. Lo studio sarà eseguit ...