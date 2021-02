Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni ha fatto più ascolti di quella di Davide Donadei? Ecco i risultati (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli ascolti di Uomini e Donne continuano a mantenersi costanti. Anche questa settimana è andata in onda una scelta, tuttavia il pubblico ha dimostrato maggiore interesse per quella di Davide Donadei che abbiamo visto qualche giorno fa. La puntata più vista della settimana è stata quella di mercoledì con 3.155.000 spettatori pari al 23.1% di share. La decisione del cavaliere Maurizio, diviso tra Gemma Galgani e Maria, ha decisamente suscitato la curiosità del pubblico a casa. A seguire le puntate andate in onda giovedì – che ha visto protagonista il rapporto tormentato tra Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri – e venerdì – con la scelta di Sophie Codegoni ricaduta su Matteo Ranieri. Entrambe hanno ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 febbraio 2021) Glidicontinuano a mantenersi costanti. Anche questa settimana è andata in onda una, tuttavia il pubblico ha dimostrato maggiore interesse perdiche abbiamo visto qualche giorno fa. La puntata più vista della settimana è statadi mercoledì con 3.155.000 spettatori pari al 23.1% di share. La decisione del cavaliere Maurizio, diviso tra Gemma Galgani e Maria, ha decisamente suscitato la curiosità del pubblico a casa. A seguire le puntate andate in onda giovedì – che ha visto protagonista il rapporto tormentato tra Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri – e venerdì – con ladiricaduta su Matteo Ranieri. Entrambe hanno ...

lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - TeresaBellanova : Oggi è la Giornata dedicata al personale sanitario. Migliaia di donne e uomini che in questi mesi non si sono mai a… - JeAVRIL93 : RT @babypumpkinpie: 'se non vuoi ricevere molestie nei dm allora chiudili' io non mi devo 'adattare' al fatto che ci sono uomini che molest… - AstroKay_ : @edismyreligion anche perché per quanto possano essere foto belle da vedere 1) rischi poi che qualcuno una volta le… -