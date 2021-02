Traffico Roma del 21-02-2021 ore 19:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverde Roma vai ritrovati dalla redazione Traffico di rientro in città sulle principali arterie stradali ed autostrade ci sono in colonna 20 sull’a12 Roma-civitavecchia sull’Aurelia da Cerveteri a Torrimpietra sempre sull’Aurelia altre cose anche tra Aranova Castel di Guido e Casal Lumbroso lunghe code sulla Cassia bis da Campagnano fino al Raccordo analoga situazione sulla Tiburtina code dal bivio con la sublacense fino al casello di Vicovaro Mandela incolonnamenti anche sulla A24 Roma-teramo per lavori tra Carsoli e Vicovaro in direzione della capitale code sempre per lavori anche sul viadotto della Magliana da via delle Idrovore della Magliana a via del pattinaggio verso l’Eur sulla raccordo in carreggiata esterna code dalla Colombo alla Casilina in carreggiata interna Traffico rallentato dalla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverdevai ritrovati dalla redazionedi rientro in città sulle principali arterie stradali ed autostrade ci sono in colonna 20 sull’a12-civitavecchia sull’Aurelia da Cerveteri a Torrimpietra sempre sull’Aurelia altre cose anche tra Aranova Castel di Guido e Casal Lumbroso lunghe code sulla Cassia bis da Campagnano fino al Raccordo analoga situazione sulla Tiburtina code dal bivio con la sublacense fino al casello di Vicovaro Mandela incolonnamenti anche sulla A24-teramo per lavori tra Carsoli e Vicovaro in direzione della capitale code sempre per lavori anche sul viadotto della Magliana da via delle Idrovore della Magliana a via del pattinaggio verso l’Eur sulla raccordo in carreggiata esterna code dalla Colombo alla Casilina in carreggiata internarallentato dalla ...

