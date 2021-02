“Ti devo fare una confessione, Maria”. C’è posta per te, la grande lezione di Renato Zero: standing ovation del pubblico (Di domenica 21 febbraio 2021) Che puntata quella di C’è posta Per Te. In quella di sabato 20 febbraio, dopo la sorpresa fatta da Stefano De Martino c’è stata una sorpresa davvero speciale fatta da Renato Zero, straordinario cantautore che ha fatto la storia della musica italiana, accorso per l’occasione negli studi di Maria De Filippi. Renato ha avuto anche modo di ripresentare il suo nuovo cofanetto, 070, con 39 nuovi inediti e da settimane ormai primo in classifica per riproduzioni e vendite. Raccontando l’idea del disco, Renato Zero ha ammesso ridendo “Sono il più grosso stalker d’Italia”, facendo riferimento al fatto che ha avuto modo di fare tesoro delle tante vicende che hanno colpito, nel bene o nel male, gli italiani negli ultimi tempi trasformandole in un’arte di cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Che puntata quella di C’èPer Te. In quella di sabato 20 febbraio, dopo la sorpresa fatta da Stefano De Martino c’è stata una sorpresa davvero speciale fatta da, straordinario cantautore che ha fatto la storia della musica italiana, accorso per l’occasione negli studi diDe Filippi.ha avuto anche modo di ripresentare il suo nuovo cofanetto, 070, con 39 nuovi inediti e da settimane ormai primo in classifica per riproduzioni e vendite. Raccontando l’idea del disco,ha ammesso ridendo “Sono il più grosso stalker d’Italia”, facendo riferimento al fatto che ha avuto modo ditesoro delle tante vicende che hanno colpito, nel bene o nel male, gli italiani negli ultimi tempi trasformandole in un’arte di cui ...

everywh3re : ciao esco da twitter e rientro sta sera che devo fare un sacco di cose, quando rientro chiedetemi cosa ho fatto muah - ClitoRider : RT @tiecolino: Un posto dove non ti sedevi senza prenotazione o fare fila gestito da persone meravigliose E devo sentire dal premier che è… - namewasgiorgia : @S0VRDIESEL Beneee! No non è vero devo fare un sacco di cose inizio con un farmi la doccia ?? - Angelo93669349 : @GAAS_Game raga non riesco a sganciarmi dal clan mi sapete dire che devo fare? - saraxloulou : Devo fare un miliardo di compiti e non ne ho voglia -

Ultime Notizie dalla rete : devo fare Stefano De Martino a Maria De Filippi: 'Faccio quello che faccio solo grazie a te' ...per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici', spiega De Martino. Prima di lasciare lo studio il conduttore di 'Stasera tutto è possibile' è visibilmente emozionato : 'Che ti devo dire a ...

Saelemaekers: La mia missione è correre ... in mezzo a tanti campioni, per essere degno di stare con loro, tanto per cominciare devo correre ... Non è nella nostra mentalità fare calcoli . Sotto questo aspetto, non cambia nulla. Giocheremo nello ...

Reggina, Baroni: "Domani gara delicata. Devo fare delle verifiche, ma ho le idee chiare" Reggio Nel Pallone Di quando zia Marcella ha compiuto 100 anni "5 sorelle e 3 fratelli, tutti nomi inizianti per emme: Marcella è la primogenita ed è nata il 2 febbraio del 1921" ...

NBA, James furioso: “Devo fare clic” I LA Lakers hanno perso anche contro Miami (96-94). Senza Davis (fuori per diverso tempo per infortunio), i gialloviola stanno faticando. Anche James non è tranquillo ma il quattro volte Campione NBA ...

...per prendere il treno e andare ai provini ad Amici', spiega De Martino. Prima di lasciare lo studio il conduttore di 'Stasera tutto è possibile' è visibilmente emozionato : 'Che tidire a ...... in mezzo a tanti campioni, per essere degno di stare con loro, tanto per cominciarecorrere ... Non è nella nostra mentalitàcalcoli . Sotto questo aspetto, non cambia nulla. Giocheremo nello ..."5 sorelle e 3 fratelli, tutti nomi inizianti per emme: Marcella è la primogenita ed è nata il 2 febbraio del 1921" ...I LA Lakers hanno perso anche contro Miami (96-94). Senza Davis (fuori per diverso tempo per infortunio), i gialloviola stanno faticando. Anche James non è tranquillo ma il quattro volte Campione NBA ...