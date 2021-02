Stroppa | “Servirà la partita perfetta e una giornata no della Juve”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanni, tecnico del Crotone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigiliasfida con lantus: “la, dovremo essere attenti in entrambe le fasi. Ho chiesto coraggio, sperando che lantus sia unno. La nostra mentalità deve essere sempre la stessa, non dobbiamo pensare di andare a Torino senza credere di poter fare risultato”. Foto: Crotone TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CROTONE (12 punti) Ultima in classifica la squadra di, reduce dalla brutta figura in casa ... Maun altro piglio e una maggior attenzione in fase difensiva. Poi a 22 ci sono Benevento e ......di? Si attende solo l ufficialità per l approdo al Crotone dell esterno offensivo Adam Ounas in prestito dal Napoli, che lo 'ritirerebbe' dall infruttuosa esperienza di Cagliari.a ...