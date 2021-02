Si getta dal ponte con il figlio: il tragico bilancio (Di domenica 21 febbraio 2021) Drammatica notizia di cronaca quella che è iniziata a circolare nella mattinata di oggi. Una donna di 31 anni si è gettata da un ponte tenendo il braccio il figlio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 febbraio 2021) Drammatica notizia di cronaca quella che è iniziata a circolare nella mattinata di oggi. Una donna di 31 anni si èta da untenendo il braccio il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

