Serie A, Milan-Inter 0-0 (LIVE). Parma-Udinese 2-2 (Di domenica 21 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio. Milan-Inter e Atalanta-Napoli i due big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 tra Udinese e Parma. Serie A, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Parma-Udinese 2-2Milan-Inter 0-0Atalanta-Napoli (ore 18)Benevento-Roma (ore 20.45) Serie ASerie A, Milan-Inter ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio.e Atalanta-Napoli i due big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 traA, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)2-20-0Atalanta-Napoli (ore 18)Benevento-Roma (ore 20.45)A,...

DiMarzio : #Atalanta, #Milan, #Monza e #Sassuolo su #Antalyali del #Galatasaray - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - OptaPaolo : 2300 - Con il gol di Milan Badelj, il Genoa ha segnato la sua rete numero 2300 in Serie A - inclusi i tavolini. Razzo. #SerieA #GenoaVerona - zazoomblog : Milan-Inter Kjaer: “Bisogna stare concentrati” Serie A News - #Milan-Inter #Kjaer: #“Bisogna #stare - milanmagazine_ : IL DATO - Milan, Donnarumma diventa il giocatore più giovane a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A -