Red Bull RB16B | svelata la data di presentazione

(Di domenica 21 febbraio 2021) La Redè pronta per presentarsi al mondo della Formula Uno. Il team austriaco ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, ladidella nuova vettura 2021. Red: obiettivo titolo? Max Verstappen e Sergio Perez sono ansiosi di poter guidare la nuova monoposto Red. Dopo un 2020 passato a rincorrere le due Mercedes, il team austriaco di Milton Keynes vuole realmente provare a strappare il titolo costruttori o piloti (o entrambi) alla scuderia anglo-tedesca capitanata da Lewis Hamilton. La Redaveva concluso positivamente la stagione 2020 di F1 aggiudicandosi pole position e primo posto con Verstappen nel gran premio conclusivo di Abu Dhabi. L’olandese quest’anno avrà l’obbligo di battagliare ...

O almeno non fu veloce tanto quanto la- Renault di Sebastian Vettel e la Ferrari di Fernando Alonso. Il team chiuse al quinto posto nel mondiale costruttori con la sola gioia della vittoria ...La nascita delPowertrains Limited apre un grande spiraglio nel futuro della scuderia di Milton Keynes. Helmut Marko e Christian Horner hanno battagliato per mesi ottenendo il congelamento dei motori a ...La Red Bull RB16B è pronta per presentarsi al mondo della Formula Uno. Il team austriaco ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, la data di presentazione della nuova vettura 2021. Red Bull ...Il team principal della Red Bull ha rievocato la netta vittoria di Max Verstappen nell'ultima gara della scorsa stagione ...