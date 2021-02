Prada Cup, Luna Rossa ha sconfitto Ineos con la metà del budget! Quando i soldi non fanno la felicità… (Di domenica 21 febbraio 2021) Ineos Uk si era presentata nella baia di Auckland con l’obiettivo di vincere la America’s Cup. Lo aveva fatto senza mai nasconderlo, anche se durante le World Series pre-natalizie l’imbarcazione era risultata impalpabile e aveva perso tutte le regate. Successivamente c’è stata una rinascita durante il round robin della Prada Cup, dove è risultata imbattibile e ha vinto le sei gare disputate, accedendo direttamente alla Finale. I britannici erano dunque i favoriti per battere Luna Rossa (passata attraverso la semifinale contro American Magic), ma l’equipaggio italiano ha tirato fuori le unghie e ha graffiato in maniera perentoria e si è imposto con un roboante 7-1. Oggi va a casa la flotta guidata da Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico (il velista più titolato della storia a cinque cerchi). Oggi va a casa il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)Uk si era presentata nella baia di Auckland con l’obiettivo di vincere la America’s Cup. Lo aveva fatto senza mai nasconderlo, anche se durante le World Series pre-natalizie l’imbarcazione era risultata impalpabile e aveva perso tutte le regate. Successivamente c’è stata una rinascita durante il round robin dellaCup, dove è risultata imbattibile e ha vinto le sei gare disputate, accedendo direttamente alla Finale. I britannici erano dunque i favoriti per battere(passata attraverso la semifinale contro American Magic), ma l’equipaggio italiano ha tirato fuori le unghie e ha graffiato in maniera perentoria e si è imposto con un roboante 7-1. Oggi va a casa la flotta guidata da Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico (il velista più titolato della storia a cinque cerchi). Oggi va a casa il ...

