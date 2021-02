Perché la camorra piace? (Di domenica 21 febbraio 2021) La morte di Cutolo, i messaggi di approvazione, i commenti commossi aprono di nuovo il dibattito sulla camorra. Non c’è alcun dubbio: la malavita dalle nostre parti riscuote consensi. Le ragioni potrebbero essere le più svariate. Le ho riassunte per grandi punti. Una motivazione è quella storica: la camorra da sempre ha sfruttato la vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) La morte di Cutolo, i messaggi di approvazione, i commenti commossi aprono di nuovo il dibattito sulla. Non c’è alcun dubbio: la malavita dalle nostre parti riscuote consensi. Le ragioni potrebbero essere le più svariate. Le ho riassunte per grandi punti. Una motivazione è quella storica: lada sempre ha sfruttato la vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

_naples : @pisto_gol @Paco_paco19 Ci dobbiamo sempre far riconoscere.. C'è anche una scienziata napoletana nel team; e se un… - Carolin80041564 : RT @Rolineston: @Il_Paradroide @GenCar5 @repubblica Allora perchè non avete intitolato sulla Cristoforetti, 1 anno in missione spaziale, co… - soteros1 : RT @PieroSansonetti: Perché fate polemiche senza sapere bene le cose? Vabbé, allora provo a spiegare: la Nco non è la Camorra. È una corren… - veronica_rosset : RT @PieroSansonetti: Perché fate polemiche senza sapere bene le cose? Vabbé, allora provo a spiegare: la Nco non è la Camorra. È una corren… - forza_lotta : @riccardinouk @repubblica X me sbagliano: anche molti napoletani e l'allora premier B sostenevano che Saviano non d… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché camorra Con la morte di Cutuolo ora sono in molti a tirare un sospiro di sollievo Certo, perché chi ti vuole bene vuole il tuo bene. Una vita, la sua, passata per la maggior parte ... nemmeno da morto, un servizio all'Italia, per aiutarla a fare luce nei nodi velenosi tra camorra e ...

Morte Raffaele Cutolo, il figlio di Giuseppe Salvia: 'Rabbia per chi lo esalta, 41 bis risposta idonea dello Stato' A farlo finire nel mirino dei sicari del boss della Nuova camorra organizzata, una perquisizione ... 'Quando sento queste cose sento molta rabbia, perché mi accorgo che alcune realtà non sono ancora ...

Minori e camorra, la mappa delle armi: a Napoli le bande più violente d’Europa La Repubblica Certo,chi ti vuole bene vuole il tuo bene. Una vita, la sua, passata per la maggior parte ... nemmeno da morto, un servizio all'Italia, per aiutarla a fare luce nei nodi velenosi trae ...A farlo finire nel mirino dei sicari del boss della Nuovaorganizzata, una perquisizione ... 'Quando sento queste cose sento molta rabbia,mi accorgo che alcune realtà non sono ancora ...