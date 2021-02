Per Aurora Ramazzotti una domenica tra relax e amore con il suo Goffredo (Di domenica 21 febbraio 2021) Reduce dalla nuova avventura de “Le iene”, Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere questa domenica in relax e in compagnia del suo Goffredo Aurora Ramazzotti, amatissima dalla sua community per il modo schietto e diretto di raccontarsi e confrontarsi con loro, oggi si è lasciata andare ad un momento di relax e d’amore. È un periodo in cui la Ramazzotti si divide tra lo studio con l’Accademia musicale, la nuova avventura come inviata de “Le iene” e il prendersi cura di se stessa curando la pelle, l’alimentazione e praticando il suo allenamento quotidiano. È così che in questo weekend Aurora Ramazzotti si è dedicata a coccole e amore insieme al fidanzato ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Reduce dalla nuova avventura de “Le iene”,ha deciso di trascorrere questaine in compagnia del suo, amatissima dalla sua community per il modo schietto e diretto di raccontarsi e confrontarsi con loro, oggi si è lasciata andare ad un momento die d’. È un periodo in cui lasi divide tra lo studio con l’Accademia musicale, la nuova avventura come inviata de “Le iene” e il prendersi cura di se stessa curando la pelle, l’alimentazione e praticando il suo allenamento quotidiano. È così che in questo weekendsi è dedicata a coccole einsieme al fidanzato ...

dearvpatience : @Immassivelou ehi aurora, respira e cerca di stare calma, per favore qui ci sono gli esercizi per respirare?? - calzinobucato_ : @Immassivelou aurora stacca tutto, respira, siediti e bevi dell’acqua ma non stare su twitter per favore - Aurora_Lola_98 : RT @Anna__polly: #tzconducexfactor AMEREI?? Cultura musicale ?? Ottima Dialettica italiana e inglese ?? Presenza scenica ?? Catalizzatore… - aurora_giulio : RT @Jenny_3_: p'io sto così perché mi manca Giulia, hai suoi modi di fare per tirarti su'?????? @GiuliaSalemi93 manchi a tutti #PRELEMI - Italialibera71 : @aurora__73 Se si fosse d'accordo su tutto,non ci sarebbe motivo per litigare!!!?? -