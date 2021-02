Parma-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Parma-Udinese è il match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021. Gli emiliani continuano a deludere: la sconfitta contro il Verona non ha fatto altro che confermare il penultimo posto in classifica e il timore per lo spettro della Serie B. Meglio sta andando ai friulani, sconfitti dalla Roma ma forti di otto punti ottenuti nelle quattro partite precedenti. La sfida è in programma alle ore 12:30 di oggi, domenica 21 febbraio, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)è il match valido per la ventitreesima giornata della. Gli emiliani continuano a deludere: la sconfitta contro il Verona non ha fatto altro che confermare il penultimo posto in classifica e il timore per lo spettro dellaB. Meglio sta andando ai friulani, sconfitti dalla Roma ma forti di otto punti ottenuti nelle quattro partite precedenti. La sfida è in programma alle ore 12:30 di, domenica 21 febbraio, e sarà trasmessa intv su Sky SportA e insu Sky Go. SportFace.

