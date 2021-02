Morte Bellugi, nel derby Inter con lutto al braccio (Di domenica 21 febbraio 2021) Inter con il lutto al braccio per ricordare Mauro Bellugi Sarà un’Inter listata a lutto quella che scenderà in campo oggi nel derby contro il Milan. La società nerazzurra, infatti, ricorderà la scomparsa di Mauro Bellugi, avvenuta nella giornata di ieri, con il lutto al braccio. Prima del calcio di inizio, inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)con ilalper ricordare MauroSarà un’listata aquella che scenderà in campo oggi nelcontro il Milan. La società nerazzurra, infatti, ricorderà la scomparsa di Mauro, avvenuta nella giornata di ieri, con ilal. Prima del calcio di inizio, inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio. L'articolo proviene damagazine.

DiMarzio : Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - fabiotempoMi : RT @Gabbiacane: I giornali senza vergogna sfruttano la morte di Bellugi dicendo che le gambe gli erano state amputate per colpa del covid.… - Alberto00766701 : @Cartabellotta La morte di Bellugi non ha nulla a che fare col Covid. Si vergogni. - Andrea59749012 : Mauro Bellugi, il cordoglio dei vip per la morte del campione. Simona Ventura: «Avevo solo 10 anni quando la mia vi… - StefanoRigon65 : RT @Gabbiacane: I giornali senza vergogna sfruttano la morte di Bellugi dicendo che le gambe gli erano state amputate per colpa del covid.… -